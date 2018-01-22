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Курды заявили о «предательстве» России
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Курды обвинили Россию в предательстве 

Lenta.ru 2 часа назад

Главнокомандующий курдских бойцов YPG Сипан Хемо (Sipan Hemo) обвинил Россию в предательстве за то, что она отказалась защищать сирийских курдов во время военной операции Турции в Африне. Об этом сообщается на официальном сайте YPG.

«Фашистское турецкое государство начало оккупацию и массовые убийства курдов на глазах всего мира. Весь мир несет ответственность за эту оккупацию и массовые убийство», — заявил Хемо, отметив, что в особенности курды разочарованы поведением Москвы.

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«Россия в настоящее время является союзником турецкого государства (…) и находится на грани войны с нами (…) У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — отметил курдский главнокомандующий.

Он добавил, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы, и Россия «стала беспринципным государством».

В районе Африна под руководством турецкого Генштаба 20 января стартовала военная операция против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции. Также применяется боевая авиация. По сведениям Haberturk, турецкие вооруженные силы за последние 48 часов продвинулись на 7,5 километра от границы в направлении Африна.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за действиями турецких военных в сирийском Африне.

YPG — военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

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