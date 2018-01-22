Курды объявили об отступлении турецких войск

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Сирийские курды заявили, что вынудили отступить турок со своей территории 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Bulent Kilic

В ходе упорных боев сирийские курды вынудили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков отступить со своей территории, заявил РИА Новости представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

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"Турецкие войска и связанные с ними группировки пытались перейти на территорию сирийского города Африн с сопровождением ВВС и ракетными ударами. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти позициям (турецких солдат и сирийских вооруженных оппозиционеров — ред.). В провинции Раджо СДС нанесли удар по трем позициям, в провинции Быльбыль — по двум позициям", — заявил Роди Осман.

В результате турецким военным и протурецким боевикам "пришлось отступить с территории Африна", утверждает представитель сирийских курдов в Москве. "Те участки, на которые они перешли, они покинули, так как курды нанесли удары и вынудили их отступать", — заявляет Осман.

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По данным представительства, в ходе боев было убито 10 турецких солдат и около 20 протурецких повстанцев. "По некоторым данным, в Азаз (сирийский город под контролем оппозиции — ред.) привезли 18 тел убитых боевиков", — сообщил Осман.

Что касается потерь среди мирного населения Африна, то "общее число в данный момент погибших мирных жителей — 11, раненых — 16".

В воскресенье турецкое агентство Anadolu сообщило, что подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров, не встретив ожесточенного сопротивления формирований сирийских курдов.

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