Сирийские военные взяли формирования террористов в «котел»

Подразделения сирийской правительственной армии выбили боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (включает в себя группировки из запрещенных в России «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида») из населённых пунктов Умм Тинах, аль-Музайвина, аль-Альян, Умм Вади на юге провинции Алеппо. Таким образом, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства» (группировка запрещена в России) оказались окруженными в «котле», сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Под контроль сирийской армии также перешел аэродром города Абу-Духур на востоке Идлиба. В настоящее время военные, верные Асаду, готовятся к штурму самого города.

В ответ группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковала сирийских военных на западе от города Синджар. Сообщается, что боевики применили при атаке смертника.