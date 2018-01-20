Турция объявила о начале наземной операции в Сирии

Эрдоган фактически заявил о начале наземной операции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне, пишет газета Hurriyet.

Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, добавил президент.

Ранее он не раз заявлял, что Африн необходимо очистит от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG, если те не сдадутся.

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В последние дни Турция привела свои войска на границе в состояние повышенной боеготовности и неоднократно обстреливала позиции YPG на сирийской территории. Кроме того, сообщалось, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу операции в Африне.