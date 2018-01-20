Террористы без боя сдали авиабазу в Сирии

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом в субботу, 20 января, сообщает Telegram-канал Directotate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, боевики, которые ранее удерживали аэродром, покинули свои позиции и сдали объект без боя. В настоящее время Абу Духур полностью контролируется сирийскими военными.

В январе в районе этой авиабазы шли ожесточенные бои. В них участвовали правительственные войска, а также боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) и других террористических группировок, действующих в регионе, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».

Авиабаза Абу Духур была захвачена террористами в сентябре 2015 года. До этого гарнизону удавалось удерживать ее на протяжении около трех лет. Во время атаки боевиков начальник авиабазы был убит, а остальных бойцов гарнизона казнили.