Сирийская армия получила удар в спину

Сразу несколько исламистских группировок развернули крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб.

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, исламисты атаковали и впоследствии заняли больше 12 населенных пунктов в юной части провинции. Большая часть правительственных войск в это время отбивала авиабазу Абу Духур, которую они вернули под свой контроль спустя два года и четыре месяца.

Среди группировок, участвующих в нападениях, Directorate 4 называют «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба», «Нуреддин аз-Зинки». Отмечается, что благодаря поддержке Турции боевики хорошо экипированы и вооружены, в их арсенале имеется танк Т-72, несколько БМП-1 и самые современные бронеавтомобили Panthera F9.

Накануне сообщалось, что МИД Турции вызвал послов России и Ирана в Анкаре из-за случаев нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.