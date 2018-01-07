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Сирия потеряла еще двух генералов
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Сирия потеряла еще двух генералов 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters

В Сирии погибли пять бригадных генералов за восемь дней. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает Telegram-канал WarJournal, занимающийся аналитикой вооруженных конфликтов.

По данным канала, в воскресенье скончался бригадный генерал Сухопутных войск Сирии (Сирийская Арабская Армия, САА) Хайдер Хассан по прозвищу Гепард. Он получил тяжелые ранения несколько дней назад в ходе боев за военную базу в сирийском городе Хараста, расположенном к северо-востоку от Дамаска.

3 января сообщалось о гибели еще одного генерала — Ибрагима Юнуса Дабраха. Он также скончался в результате боев в Харасте.

Ранее стало известно, что во время столкновений с боевиками в этом районе погибли три бригадных генерала: Хабиб Махрез Юнис, Мохамед Дженад и Али Диопа, который был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.

В октябре 2017 года сообщалось, что в Сирии погиб один из самых известных генералов правительственных сил, сыгравший значительную роль в гражданской войне — Исаам Захреддин. Он отвечал за оборону Дейр-эз-Зора и подорвался на мине в районе Ховейджат-эс-Сакр.

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