Сирийские военные массово сдались боевикам

На северо-востоке от Дамаска в районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Видеозапись выложил Телеграм-канал Directorate 4. Сообщается, что этот район представляет собой хорошо укрепленный оплот боевиков в Восточной Гуте.

Правительственным силам не удается установить контроль над городом, ранее они смогли занять лишь небольшую его часть. Здесь действуют боевики терростических группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (запрещены в России). Недавно им удалось устроить блокаду базе правительственных войск — снабжение по земле было прервано, несмотря на сеть подземных ходов, по которым ведется сообщение с основной группировкой войск.

Осада базы и непрерывные атаки боевиков привели к потерям среди сирийских военных. Сообщается о 100 погибших. Боевики заявляют о 400 убитых.

Сирийское командование готовит операцию по деблокированию армейский базы. ВВС Сирии регулярно бомбят позиции боевиков в Харасте, ВКС РФ также оказывают поддержку с воздуха.