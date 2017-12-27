«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Боевики «Сирийской свободной армии» выпустили ракеты по авиабазе Хмеймим в Сирии, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» были успешно перехвачены две ракеты. Одна из выпущенных ракет упала в районе города Джабла в 25 км от Латакии.

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Pantsir systems in #Khmemeim AB intercepted two targets over the AB

Now #RuAF choppers are patrolling the area

Most likely the militias in #HamaCS fired missiles on the AB pic.twitter.com/JSJTwuidej— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 27 декабря 2017 г.

Российские военные сейчас патрулируют район города Бидама в провинции Идлиб, из которого, предположительно, были запущены ракеты.