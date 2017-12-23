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В России забили тревогу из-за сбежавших боевиков
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В России забили тревогу из-за сбежавших боевиков 

Рамблер 10 часов назад
Фото: AFP 2017 / Noorullah Shirzada

«Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наращивает свою мощь в Афганистане, ее численность уже превышает 10 тысяч человек, приток новых сил идет, в том числе, из Сирии и Ирака. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В МИД считают, что террористическая организация будет стремиться распространять свое влияние за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой.

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Кабулов также отметил, что Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГ в Афганистане.

«Численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков», — сказал он.

В основном эти силы концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

«Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», —отметил Кабулов.

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