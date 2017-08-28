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Доставленная из Антальи в Москву на лечение россиянка скончалась в больнице
Доставленная из Антальи на лечение в Москву россиянка Кристина Максимюк, которая во время отдыха в Турции впала в кому, скончалась в больнице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной службе ГКБ им. С. Юдина.
«Она умерла вчера», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что жительница Сургута К. Максимюк во время отдыха в Анталье (Турция) впала в кому. Вечером 17 августа ее доставили спецбортом на лечение в Москву. В столице пациентка находилась в реанимации в городской клинической больнице им. С. Юдина. Сестра пострадавшей сообщила Агентству «Москва», что уход за пациенткой во время ее пребывания в турецкой больнице был ненадлежащим.
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