Доставленная из Антальи в Москву на лечение россиянка скончалась в больнице

«Она умерла вчера», — сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что жительница Сургута К. Максимюк во время отдыха в Анталье (Турция) впала в кому. Вечером 17 августа ее доставили спецбортом на лечение в Москву. В столице пациентка находилась в реанимации в городской клинической больнице им. С. Юдина. Сестра пострадавшей сообщила Агентству «Москва», что уход за пациенткой во время ее пребывания в турецкой больнице был ненадлежащим.