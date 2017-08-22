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По секрету: пять противогазов для Ельцина
Раскрываем для вас " секреты" в подборке деловой прессы:
" Я взял пять противогазов и пошел к Ельцину"
19 августа 1991 года за президента России не было стыдно.
Экономика шаурмы
За год россияне съедают " вредной" шаурмы на 20 миллиардов рублей
Искуственный интеллект захватывает планету
Уже через несколько лет блокчейн будет повсюду
Кто раздул скандал вокруг " золотой судьи"
На свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой выступили Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
Почему в России все пошло не так
Россия всегда была одним из крупнейших в мире полем идеологических баталий.
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