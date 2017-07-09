Германия выводит войска из Турции

Германия начала выводить войска из Турции из-за обострения конфликта между государствами.

Spiegel Вывод солдат бундесвера из Турции начался сегодня в полдень, передает

По информации издания, самолеты немецких ВВС и солдаты начали покидать турецкую базу Инджирлик. Они перебазируются в Иорданию. Демарш связан с обострением отношений партнеров по НАТО

«Уход из Турции является результатом беспрецедентного немецко-турецкого конфликта. Турция неоднократно отказывалась пускать депутатов Бундестага к немецким военным на базе Инджирлик. Спор обострился весной 2017 года. В итоге федеральное правительство решило, что ВВС необходимо перевести на авиабазу Асрак в Иордании», - пишет издание.

Около 260 военнослужащих ФРГ базировались в южной части Турции, на авиабазе Инджирлик. Оттуда ежедневно взлетали немецкие бомбардировщики «Торнадо» и самолеты-заправщики для выполнения миссий в рамках борьбы международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В Анкаре говорят, что не пускали немецких депутатов на авиабазу в ответ на отказ Берлина выдать подозреваемых в организации прошлогоднего путча в Турции.