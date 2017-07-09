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Десятки тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Стамбуле

Десятки тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Стамбуле
Фото:
Десятки тысяч людей вышли на митинг турецкой оппозиции в Стамбуле.
Об этом сообщает AFP.
«Десятки тысяч человек вышли на «Митинг справедливости» турецкой оппозиции в Стамбуле», — пишет агентство.
Как уточняет Aljazeera, демонстрация стала финальной точкой «Марша за справедливость», который начался 25 дней назад в знак протеста против судебного приговора, вынесенного депутату от Народно-республиканской партии (НРП) Энису Бербероглу. В рамках этой акции оппозиционеры прошли 450 километров из Анкары в Стамбул.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что марш НРП был организован в поддержку террористов.
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