Десятки тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Стамбуле

Десятки тысяч людей вышли на митинг турецкой оппозиции в Стамбуле.

Об этом сообщает AFP.



«Десятки тысяч человек вышли на «Митинг справедливости» турецкой оппозиции в Стамбуле», — пишет агентство.





Как уточняет Aljazeera, демонстрация стала финальной точкой «Марша за справедливость», который начался 25 дней назад в знак протеста против судебного приговора, вынесенного депутату от Народно-республиканской партии (НРП) Энису Бербероглу. В рамках этой акции оппозиционеры прошли 450 километров из Анкары в Стамбул.