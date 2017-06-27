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Сигнал по Сирии "крайне понятен" международному сообществу, считают в США

США: сигнал по Сирии «крайне понятен» международному сообществу
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Соединенные Штаты считают, что их сигнал по Сирии "крайне понятен", сказала во вторник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, отказавшись от дальнейших комментариев.
"Сигнал от Белого дома крайне понятен", — сказала она, отвечая на вопрос, какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением.
При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к этому выводу.
Как заявила в минувший понедельник пресс-служба Белого дома, администрация США считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку. В Белом доме отметили, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.
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