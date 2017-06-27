Соединенные Штаты считают, что их сигнал по Сирии "крайне понятен", сказала во вторник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс , отказавшись от дальнейших комментариев.

"Сигнал от Белого дома крайне понятен", — сказала она, отвечая на вопрос, какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением.

При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к этому выводу.

Как заявила в минувший понедельник пресс-служба Белого дома, администрация США считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку. В Белом доме отметили, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.