Израильские ВВС нанесли удар по сирийским войскам

Израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии после того, как около 10 шальных снарядов разорвались в районе Голанских высот, контролируемом еврейским государством, сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

Впоследствии армейская пресс-служба отметила, что это был случайный перелет снарядов, а не обстрел. Однако инцидент был признан «неприемлемым нарушением израильского суверенитета».

"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму", — сказано в сообщении. Об этом сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

По данным военных, снаряды перелетели через разделительную линию во время идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.