Командующий российскими войсками в САР обвинил коалицию США в сговоре с ИГ*

Коалиция во главе с США и "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями террористической группировки "Исламское государство" *, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин

"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.

Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".

*Террористическая организация, запрещенная в России