Установлена личность захороненного в Турции российского офицера

Удалось установить личность умершего в XIX веке российского офицера. Его останки были обнаружены на северо-востоке Турции.

Как сообщает газета Haberturk , экспертам удалось выяснить, что это подполковник Карл Ржепецкий, служивший в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и скончавшийся в 1894 году.

Прийти к такому выводу турецким экспертам, консультировавшимся с российскими историками, удалось после тщательного изучения мундира. Военный был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в Карсскую область Российской Империи.

Гроб с останками русского офицера в городе Ардаган, Турция Фото: мэрия города Ардаган

В апреле издание Hurriyet сообщало, что во время строительных работ по закладке фундамента рабочие обнаружили гроб с православным крестом в пригороде Ардагана. Останки были переданы в музей Карса для исследования.