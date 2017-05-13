Террористы вывесили флаги России на сирийско-турецкой границе

На севере сирийской провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы террористы вывесили флаги Сирии и России. Об этом сообщает Anadolu.

Фото: southfront.org

«Террористы вывесили флаг России на сирийско-турецкой границе», - гласит заголовок статьи турецкого агентства.

По данным агентства, целью такого жеста боевиков является прикрытие от ударов турецких ВВС и атак вооруженной оппозиции.