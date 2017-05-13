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Террористы вывесили флаги России на сирийско-турецкой границе
На севере сирийской провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы террористы вывесили флаги Сирии и России. Об этом сообщает Anadolu.
Фото: southfront.org
«Террористы вывесили флаг России на сирийско-турецкой границе», - гласит заголовок статьи турецкого агентства.
По данным агентства, целью такого жеста боевиков является прикрытие от ударов турецких ВВС и атак вооруженной оппозиции.
Отмечается, что флаги располагаются по периметру границы в разных точках района Африн, контролируемого Рабочей партией Курдистана. Ранее террористы развесили флаги США над штабом боевиков в Сирии.
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