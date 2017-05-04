Тереза Мэй ждет только повода для удара по Сирии

Тереза Мэй намерена нанести удар по Сирии при "повторении" химической атаки, сообщают британские СМИ.

Для этого премьер намерена заручиться поддержкой парламента Великобритании и выражает уверенность, что большинство поддержит решение об ударе в случае "повторения" газовой атаки.

Тереза Мэй неоднократно высказывала уверенность, что за химической атакой в Идлибе стоят правительственные войска Сирии и лично президент Башар Асад

Напоминаем, ранее сообщалось, что канал Al Jazeera завершил постановочные съемки, которые должны послужить фальшивыми доказательствами новой "химической атаки" правительственных сил.

Не исключено, что данные материалы готовятся именно для оправдания будущего британского удара по Сирии.