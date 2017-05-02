В Сирии убит российский военный советник

В Сирии погиб российский военный советник Алексей Бучельников. Об этом сообщает РИА Новости

Подполковник погиб при обстреле террористами одного из подразделений войск сирийской армии. Россиянина убил снайпер.

В задачу Бучельникова входила подготовка артиллеристов в армии Сирии. Подполковника посмертно представили к государственной награде.