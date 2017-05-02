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В Сирии убит российский военный советник
Фото: SANA
В Сирии погиб российский военный советник Алексей Бучельников. Об этом сообщает РИА Новости.
Подполковник погиб при обстреле террористами одного из подразделений войск сирийской армии. Россиянина убил снайпер.
В задачу Бучельникова входила подготовка артиллеристов в армии Сирии. Подполковника посмертно представили к государственной награде.
Бучельников стал 32-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии. В апреле в арабской республике погибли трое российских военнослужащих. Майор Сергей Бордов погиб во время атаки боевиков на военный гарнизон, еще два военных инструктора, имена которых не называются, погибли при нападении террористов.
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