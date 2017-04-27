Вашингтон в рамках плановой ротации американских войск в Афганистане направит в страну 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков», - заявил подполковник Джо Буччино.