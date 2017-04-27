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Пентагон направит в Афганистан 1,5 тысячи "дьяволов в мешковатых штанах"

Пентагон направит в Афганистан 1,5 тысячи «дьяволов в мешковатых штанах»
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Вашингтон в рамках плановой ротации американских войск в Афганистане направит в страну 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков», - заявил подполковник Джо Буччино.
Военные относятся к 82-й воздушно-десантной дивизии, которая получила название «Всеамериканская дивизия» или «дьяволы в мешковатых штанах». В Афганистан военнослужащие прибудут летом. Некоторые части 82-й дивизии находятся в Ираке, где принимают участие вместе с иракской армией в борьбе с террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство». Операцию в Афганистане США начали в 2001 году. На сегодняшний день в стране присутствует группировка войск численностью 8,4 тысячи военнослужащих.
Афганистан В мире США
Исламское государство Пентагон
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