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Пентагон направит в Афганистан 1,5 тысячи "дьяволов в мешковатых штанах"
Вашингтон в рамках плановой ротации американских войск в Афганистане направит в страну 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков», - заявил подполковник Джо Буччино.
Военные относятся к 82-й воздушно-десантной дивизии, которая получила название «Всеамериканская дивизия» или «дьяволы в мешковатых штанах». В Афганистан военнослужащие прибудут летом. Некоторые части 82-й дивизии находятся в Ираке, где принимают участие вместе с иракской армией в борьбе с террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство». Операцию в Афганистане США начали в 2001 году. На сегодняшний день в стране присутствует группировка войск численностью 8,4 тысячи военнослужащих.
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