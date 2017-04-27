Асад провел параллели между событиями в Сирии и Венесуэле

Сценарий событий в Венесуэле, где проходят массовые протесты против властей, неслучайно похожи на сирийские, так как в обоих случаях за ними стоят США, заявил в интервью венесуэльскому телеканалу TeleSUR президент Сирии Башар Асад

"Конечно, они будут похожи, потому что сторона, которая их планирует и приводит в жизнь — одна и та же. Это США в качестве маэстро и государства Запада, составляющие хор", — заявил сирийский президент. Полный текст интервью приводит сирийское агентство Сана.

По словам Асада, государства в Латинской Америке в последние десятилетия встали на защиту интересов своих народов, что "является неприемлемым" для США.

"Поэтому они используют то, что происходит в мире, начиная с оранжевой революции на Украине и заканчивая недавним госпереворотом несколько лет назад, то, что происходит в арабских странах, в Ливии, Сирии, Йемене, чтобы применить это в Латинской Америке", — добавил сирийский лидер.

Протесты в Венесуэле продолжаются с 4 апреля после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.