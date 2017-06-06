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Клинцевич назвал удар коалиции США по Сирии актом агрессии
Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии, этот удар — начало открытого военного конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Удар, нанесённый коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН", — заявил сенатор.
По его словам, этот удар не был ошибкой.
"Это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил. Это не ошибка", — сказал Клинцевич.
Авиация коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США.
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