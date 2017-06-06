Клинцевич назвал удар коалиции США по Сирии актом агрессии

"Удар, нанесённый коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН", — заявил сенатор.

По его словам, этот удар не был ошибкой.

"Это целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил. Это не ошибка", — сказал Клинцевич.