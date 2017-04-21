ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской армии

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по сирийской армии. Инцидент произошел в районе Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской армии.

«Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45 по одной из позиций нашей армии, что привело к материальным потерям», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что израильские самолеты атаковали позиции сирийских военнослужащих в тот момент, когда армия арабской республики отражала нападение террористов.

В Иерусалиме заявили, что нанесли удар по сирийским военным в связи с тем, что ранее приграничные территории Израиля подверглись минометному обстрелу со стороны Сирии. В то же время в оборонном ведомстве Израиля отметили, что не считают обстрел со стороны арабской республики преднамеренным.

17 марта сирийские зенитные ракеты обстреляли израильские военные самолеты. Власти Израиля заявили, что в случае повторного инцидента будут уничтожать ПВО арабской республики. В Дамаске ответили, что и впредь будут защищать свои границы.