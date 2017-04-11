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США могут ввести бесполетные зоны в Сирии
В Сирии могут появиться беспилотные зоны. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис. Его слова приводит РИА Новости.
«Эти и другие вопросы, которые вы упомянули, всегда находятся на рассмотрении с партнерами», — заявил Мэттис, отвечая на вопрос о введении бесполетных зон и зон безопасности в Сирии.
Мэттис также добавил, что ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат был «единовременным».
7 апреля эсминцы США выпустили по базе 59 ракет «Tomahawk». В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар по авиабазе стал ответной мерой на химическую атаку в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск. Сирийские власти все обвинения в применении запрещенного оружия отрицают.
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