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Эрдоган: Европа ответит за враждебное отношение к Турции
Страны Европы ответят за враждебные действия в отношение Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, это произойдёт после конституционного референдума 16 апреля.
«Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — цитирует Эрдогана Anadolu.
Как отметил глава государства, он ожидает от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки на референдуме.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа превратилась в «центр нацизма» и «загнивающий континент».
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