Эрдоган: Европа ответит за враждебное отношение к Турции

Страны Европы ответят за враждебные действия в отношение Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, это произойдёт после конституционного референдума 16 апреля.

«Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Как отметил глава государства, он ожидает от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки на референдуме.

Ранее Эрдоган заявил, что Европа превратилась в «центр нацизма» и «загнивающий континент».