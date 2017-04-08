СМИ: Сирия обстреляла военный самолет США

Правительственные силы Сирии атаковали военный самолет США, который осуществлял разведку вблизи военной базы сирийской армии в Эль-Камышлы на северо-востоке САР, сообщает Al-Masdar News. Сообщается, что солдаты открыли огонь немедленно, после чего судно покинуло поле боя.

Напомним, что ранее ВС Сирии сообщили о восстановлении авиабазы Шайрат спустя сутки после атаки США. В ночь на 7 апреля ВМС США выпустили 59 ракет "Томагавк" по Шайрату, уничтожив шесть самолетов и несколько зданий. По разным данным, погибло от четырех до десяти сирийских военных. Россия осудила действия США, назвав их агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом.