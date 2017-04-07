США почти полностью уничтожили сирийскую авиабазу

Сирийский аэродром Шайрат, по которому США нанесли ракетный удар, «почти полностью разрушен». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Ранее правозащитники заявляли, что атака «нанесла значительный урон» авиабазе, повредив более десятка ангаров, топливную базу и базу противовоздушной обороны.

По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, «первоначальные признаки указывают на то, что удар серьезно повредил или уничтожил сирийские самолеты, уменьшив способность сирийского правительства поставлять химическое оружие».

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. По предварительным данным, в результате атаки погибли четверо сирийских военных. В Пентагоне заявили, что США предупредили российских военнослужащих о ракетном ударе накануне, 6 апреля. По тем частям базы, где были военные из РФ, удары не наносились.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что решение нанести удар отвечает «жизненно важным национальным интересам» Штатов. Трамп считает, что атака позволит предотвратить распространение химического оружия. По его мнению, «не может быть никаких споров» о том, что Сирия использовала химическое оружие.

Президент России Владимир Путин назвал удар США «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом». Путин напомнил, что факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был зафиксирован и подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.