СМИ сообщили о прибытии российских военных в район сирийского города Африн

Основной информационный ресурс Демократической партии Курдистана Rudaw опубликовал фотографии, на которых, как утверждает сайт, запечатлены военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и военная техника с флагами РФ, прибывшие в понедельник в район города Африн в сирийском Курдистане.

Эту же информацию подтвердил РИА Новости директор Курдского исследовательского центра Наваф Халиль. Он также предоставил агентству видеокадры, на которых, по его данным, снят въезд колонны военной техники под российскими флагами в одно из селений. На видео запечатлено несколько бронетранспортеров, бронеавтомобили "Тигр" с надписью "Военная полиция", автомобили КамАЗ с прицепленными к ним полевыми кухнями, а также люди в российском камуфляже и балаклавах.

"Российские военные прибыли сегодня ближе к вечеру в населенный пункт Кафр Джанна в районе города Африн", — сказал Халиль.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что для предотвращения нарушения режима прекращения боевых действий одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около населенного пункта Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии

Часом ранее официальный представитель курдских "Отрядов народной обороны" Ридур Халиль заявил РИА Новости, что РФ и курдские ополченцы достигли соглашения о борьбе с терроризмом, которое предусматривает российское присутствие в районе города Африн в сирийском Курдистане.

Ранее в тот же день агентство Рейтер со ссылкой на представителя курдских ополченцев сообщил о создании российской военной базы в районе города Африн. При этом в Минобороны РФ заявили, что "никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет". В ведомстве отметили, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями подразделения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий.