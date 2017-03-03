СМИ: Российский генерал подорвался на мине в Сирии

В Сирии на мине подорвался российский генерал Петр Милюхин. В результате подрыва военнослужащий потерял обе ноги и глаз. Инцидент произошел во время операции по освобождению Пальмиры. Об этом сообщает «Фонтанка»

Подрыв произошел около недели назад. На месте генералу оказали первую помощь, однако затем спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. В медицинском учреждении подтвердили, что военнослужащий находится у них, однако отказались раскрыть детали. В настоящий момент Милюхин находится в реанимации, врачи пытаются стабилизировать состояние генерала. В обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением.