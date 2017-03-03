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СМИ: Российский генерал подорвался на мине в Сирии
В Сирии на мине подорвался российский генерал Петр Милюхин. В результате подрыва военнослужащий потерял обе ноги и глаз. Инцидент произошел во время операции по освобождению Пальмиры. Об этом сообщает «Фонтанка».
Подрыв произошел около недели назад. На месте генералу оказали первую помощь, однако затем спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. В медицинском учреждении подтвердили, что военнослужащий находится у них, однако отказались раскрыть детали. В настоящий момент Милюхин находится в реанимации, врачи пытаются стабилизировать состояние генерала. В обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением.
2 марта сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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