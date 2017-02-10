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СМИ узнали подробности российского авиаудара по турецким военным
Удар по позициям турецких войск самолеты российских Воздушно-космически сил (ВКС РФ) нанесли после того, как сирийские боевики напали на позиции военнослужащих правительственных сил арабской республики. Об этом сообщают «Ведомости».
В своей публикации издание ссылается на источник в министерстве обороны России. Как отмечается в сообщении, боевики «Сирийской свободной армии» атаковали военнослужащих так называемых «сил Тигра» (отряды во главе с генералом Сухейлем, имеющим позывной «Тигр»). Во время атаки боевики незаконных вооруженных формирований пересекли линию разграничения между протурецкими и сирийскими силами. В результате ожесточенных боев правительственные силы понесли значительные потери, после чего запросили авиаподдержку у российских военных. Турецкие военнослужащие вошли в село, в котором до этого находились силы вооруженной оппозиции, в связи с чем и попали под авиаудар. Отмечается также, что среди сирийских военнослужащих не было российских авианаводчиков. После трагического случая российская и турецкая сторона договорились о том, что среди отрядов, ведущих наступление на город Эль-Баб, будут находиться авианаводчики обеих стран.
В генеральном штабе Турции ранее заявили, что российская сторона знала о дислокации турецких войск. В Анкаре отметили, что удар был нанесен по стационарному пункту, который турецкие войска занимают уже десять дней. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ВКС РФ при нанесении удара в Сирии, руководствовались материалами, переданными турецкой стороной. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш признал авиаудар ВКС РФ трагической случайностью. 9 февраля стало известно, что в результате атаки российских самолетов погибли 3 военнослужащих турецкой армии, еще 11 человек были ранены. Инцидент произошел на севере Сирии вблизи города Эль-Баб. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеги Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.
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