Асад заявил о готовности покинуть президентский пост

«Как только сирийцы перестанут хотеть, чтобы я занимал этот пост, я сразу же покину его. Это принципиально», - заверил он.

В беседе с журналистом Yahoo News Асад указал на восстановление мирной жизни в Дамаске, где «улицы и магазины переполнены людьми». «Как вы можете видеть, Дамаск сегодня безопасен - это почти нормальная жизнь, но не полностью», - отметил он.

Также Асад признал, что его войска «сделали ошибки» в проведении своей кампании против оппозиции.

В преддверии мирных переговоров в Астане Асад заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией. Он также сказал, что готов выполнить основное требование повстанцев и уйти в отставку «при условии соблюдения конституции». Асад пояснил, что все связанные с конституцией вопросы должны быть вынесены на референдум, а президента должен выбирать народ.