Amnesty International: в секретной тюрьме в Сирии повешены 13 тысяч человек

Международная правозащитная организация Amnesty International рассказала о жестоких пытках и казнях в военной тюрьме «Сайедная» в Сирии. В опубликованном докладе указано, что с 2011 по 2015 год в тюрьме были повешены без суда около 13 тысяч человек.

В докладе отмечается, что людей казнили группами, иногда по 50 человек. Казни в основном проходили по ночам. Тела хоронили в братских могилах.

Поводом для казни служили показания, которые тюремщики получали от заключенных, мучая их пытками. Адвокатов подсудимым не предоставляли, а приговор часто приводили в исполнение сразу после суда.

Родственникам о казненных ничего не сообщали.