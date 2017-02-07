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Amnesty International: в секретной тюрьме в Сирии повешены 13 тысяч человек
Международная правозащитная организация Amnesty International рассказала о жестоких пытках и казнях в военной тюрьме «Сайедная» в Сирии. В опубликованном докладе указано, что с 2011 по 2015 год в тюрьме были повешены без суда около 13 тысяч человек.
В докладе отмечается, что людей казнили группами, иногда по 50 человек. Казни в основном проходили по ночам. Тела хоронили в братских могилах.
Поводом для казни служили показания, которые тюремщики получали от заключенных, мучая их пытками. Адвокатов подсудимым не предоставляли, а приговор часто приводили в исполнение сразу после суда.
Родственникам о казненных ничего не сообщали.
Ранее Amnesty International уже говорила о жестоком обращении с заключенными в тюрьме «Сайедная», но президент Сирии Башар Асад отвергал все обвинения.
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