Сирийский Т-62М спас свой экипаж от ракеты

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как ракета боевиков попадает в башню танка Т-62М армии Сирии. Несмотря на прямое попадание, экипаж танка остается жив. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание «Вестник Мордовии»

«Если вместо модернизированного Т-62 была бы машина старой модификации, то экипаж наверняка бы погиб. Но здесь ПТУР, по всей видимости, попал в установленные на башне металлокерамические блоки, которые существенно нейтрализовали пробивную мощь кумулятивного заряда», - заявил изданию военный эксперт.

Как отмечается в публикации, на 25-секундном видео запечатлен танк, ведущий огонь по противнику. В результате попадания ракеты в башню танка бронемашину покинули три военнослужащих правительственной армии. Эксперты отмечают, что, по всей видимости, танк после незначительного ремонта снова сможет участвовать в боевых действиях. Инцидент произошел в районе авиабазы Т4 в провинции Хомс.