Бывшего президента Ирана похоронили под крики "Долой Россию!"
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Рамблер/новости

Бывшего президента Ирана похоронили под крики "Долой Россию!"

Бывшего президента Ирана похоронили под крики «Долой Россию!»
Фото:
Перед зданием посольства России в Тегеране прошла акция против российской политики в ближневосточном регионе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Как говорится в публикации, акция прошла сразу после церемонии похорон бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани. В социальных сетях были опубликованы видео с демонстрации, на которых слышно, как участники манифестации выкрикивают лозунги «Долой Россию!» и «Посольство России – гнездо шпионов!». 8 января от сердечного приступа скончался экс-президент Ирана Али Акбар Хашему Рафсанджани.
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