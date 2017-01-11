Бывшего президента Ирана похоронили под крики «Долой Россию!»

Перед зданием посольства России в Тегеране прошла акция против российской политики в ближневосточном регионе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu

Funérailles de #Rafsanjani à Téhéran. Slogans de la foule: "Mort à la #Russie" & "Ambassade russe est le nid des espions" pic.twitter.com/R674RpkF3x — Ahmad PARHIZI (@APARHIZI) 10 января 2017 г.

Как говорится в публикации, акция прошла сразу после церемонии похорон бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани. В социальных сетях были опубликованы видео с демонстрации, на которых слышно, как участники манифестации выкрикивают лозунги «Долой Россию!» и «Посольство России – гнездо шпионов!». 8 января от сердечного приступа скончался экс-президент Ирана Али Акбар Хашему Рафсанджани.