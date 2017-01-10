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Эксперты назвали «полным бредом» появившуюся в СМИ версию крушения Ту-154
Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что появившаяся в СМИ версия о вине второго пилота в крушении Ту-154 «не заслуживает доверия». Об этом сообщают Рамблер/новости.
Ранее издание Life сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования катастрофы, что второй пилот на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками (он должен был убрать шасси, но убрал закрылки). По словам собеседника издания, экипаж заметил ошибку, но было уже поздно: перегруженному Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, он ударился хвостом о воду и разрушился.
Источник Life также заявил, что багажный отсек самолета был заполнен «под завязку». По его мнению, у пилотов не было достаточных знаний о том, как действовать в экстремальной ситуации, так как они якобы не проходили специальной летной подготовки на Ту-154.
Начальник отдела госцентра «Безопасность полетов на воздушном транспорте» Андрей Шанявский заявил, что все версии, возникающие на нынешнем этапе расследования, являются «полным бредом». Он отметил, что сейчас специалисты занимаются сбором и выкладкой обломков лайнера, и «это долгий и трудоемкий процесс, который необходимо завершить», чтобы понять, где именно произошел сбой.
Бывший главнокомандующий ВВС России, генерал Петр Дейнекин подчеркнул, что установить причину крушения Ту-154 может только государственная комиссия, и призвал «не выдумывать собственные версии».
Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
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