«Не признаем!»: Анкара отказалась пересмотреть позицию по Крыму

Турция не станет пересматривать свою позицию относительно территориальной целостности Украины и Грузии. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Свое заявление дипломат сделал на конференции послов в Анкаре. Глава МИД Турции заявил, в частности, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии, и не признает "аннексию земель Украины". Также он подчеркнул, что диалог с Россией будет способствовать решению многих конфликтов.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что Турция больше других стран региона заинтересована в решении кризиса в Сирии, и продолжит поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии.

В результате многомесячных протестов в конце 2013-начале 2014 гг. на Украине произошел государственный переворот. Жители юго-востока страны отказались признать новые киевские власти. В марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России по результатам референдума. Согласно официальным данным, 96,77% жителей Крыма проголосовали за воссоединения с Россией.