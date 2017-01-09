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"Не признаем!": Анкара отказалась пересмотреть позицию по Крыму
Турция не станет пересматривать свою позицию относительно территориальной целостности Украины и Грузии. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Свое заявление дипломат сделал на конференции послов в Анкаре. Глава МИД Турции заявил, в частности, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии, и не признает "аннексию земель Украины". Также он подчеркнул, что диалог с Россией будет способствовать решению многих конфликтов.
Кроме того, Чавушоглу отметил, что Турция больше других стран региона заинтересована в решении кризиса в Сирии, и продолжит поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии.
В результате многомесячных протестов в конце 2013-начале 2014 гг. на Украине произошел государственный переворот. Жители юго-востока страны отказались признать новые киевские власти. В марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России по результатам референдума. Согласно официальным данным, 96,77% жителей Крыма проголосовали за воссоединения с Россией.
29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренностей о перемирии в Сирии. Также российский глава сообщил о готовности правительства арабской республики и оппозиции сесть за стол переговоров. Гарантами мира, вступившего в силу 30 декабря 2016 года, стали Россия и Турция. 6 января 2017 года российской стороной было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, турецкой – 21 нарушение.
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