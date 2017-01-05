Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Фото: Обама попал на плакаты о розыске террориста в Турции
Фото: Twitter
Президент США Барак Обама оказался на плакате о розыске "стамбульского террориста". Его портрет соседствует с портретом разыскиваемого преступника.
Отмечается, что фотографию "подозреваемого", которая изначально появилась на сайте издания Yeni Akit, распространили уже более 10 тысяч пользователей Twitter.
Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле результате нападения погибли 39 человек – в том числе 16 иностранцев, среди которых была гражданка России. Ранения получили еще 69 человек.
Оставить комментарий