Фото: Обама попал на плакаты о розыске террориста в Турции

Президент США Барак Обама оказался на плакате о розыске "стамбульского террориста". Его портрет соседствует с портретом разыскиваемого преступника.

Отмечается, что фотографию "подозреваемого", которая изначально появилась на сайте издания Yeni Akit, распространили уже более 10 тысяч пользователей Twitter.

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле результате нападения погибли 39 человек – в том числе 16 иностранцев, среди которых была гражданка России. Ранения получили еще 69 человек.