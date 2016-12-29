Сирию разделят на зоны влияния

Сирия может быть поделена на зоны влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

По данным издания, сделка находится в стадии разработки. Ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США. По словам источника издания, это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом

«Окончательной сделки добиться трудно, но позиции изменились», — рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Отмечается, что Башар Асад останется сирийским лидером ещё на несколько лет, как минимум до следующих выборов.

Ранее Турция и Россия согласовали договоренности по перемирию в Сирии. Анкара и Москва договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря.