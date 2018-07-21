Паспорт за деньги: составлен рейтинг стран, «продающих» гражданство

В список вошли десять государств, при этом восемь из них по классификации МВФ считаются офшорными зонами. Однако большинство бизнесменов покупают гражданство по другой причине

"Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их", — заявил агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.