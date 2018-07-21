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Паспорт за деньги: составлен рейтинг стран, «продающих» гражданство
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Паспорт за деньги: составлен рейтинг стран, «продающих» гражданство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику.
В список вошли десять государств, при этом восемь из них по классификации МВФ считаются офшорными зонами. Однако большинство бизнесменов покупают гражданство по другой причине
"Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их", — заявил агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.
"Самым дорогим" агентство признало гражданство Австрии. Чтобы получить австрийский паспорт, необходимо вложить в местную экономику 23,75 миллиона долларов. На втором месте с более чем десятикратным отставанием расположился Кипр — паспорт этой страны можно «приобрести» за 2,375 миллиона долларов. Тройку замыкает Мальта. Ее паспорт обойдется желающим в 1,065 миллиона долларов.
Самым дешевым оказалось гражданство Сент-Люсии, Доминики и Антигуа и Барбуда. Оно обходится всего в 100 тысяч долларов.
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