Неопределенный внешний фон создает условия для нейтрального открытия рынка акций РФ

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2270 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2290, 2300 п.

Неопределенный внешний фон создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций. Тем не менее, индекс МосБиржи имеет некоторый потенциал для коррекционного отскока вверх, который может состояться к середине торгового дня. Поэтому мы не исключаем восстановления указанного индекса в район 2280-2290 п.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня вечером не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.10%) и РТС (-1.77%) в очередной раз завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, локальный рынок акций продолжил свое отступление от недавнего среднесрочного максимума. Одной из объективных причин для наметившегося ухудшения настроений выступило практическое завершение сезона дивидендных отсечек. Как обычно, после этого наблюдается временная потеря интереса к среднесрочным покупкам во многих бумагах с высокой дивидендной доходностью.

Кроме того, российский рынок акций оказался под давлением в связи с новой волной опасений относительно возможного ужесточения внешних санкций. Вчера стало известно, что еще пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России , связанным с уже достаточно отдаленными во времени событиями в Крыму и в Севастополе . В дополнение к этому в США не стихает информационный накал, связанный с обвинениями России во вмешательстве в ход президентских выборов в США. Новые законодательные инициативы в этой стране предполагают автоматическое введение ограничительных мер против любого государства в подобной ситуации.

Свою негативную роль в отношении отечественных фондовых индексов продолжает играть и текущее состояние нефтяного рынка. Фьючерсы на нефть сорта Brent после недавнего обвального падения стабилизировались на новом относительно низком уровне, в районе $71-$73 за баррель. Участники локальных торгов не могут игнорировать столь значимый внешний фактор.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС как нейтральные.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились бумаги Сбербанк-ао ( SBER RM, —4.06%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —3.93%). Их вчерашняя слабость была отчасти связана с одновременным существенным ослаблением курса рубля по отношению к доллару США. Эти бумаги нередко реагируют на резкие колебания курса отечественной валюты. Кроме того, представители финансового сектора весьма чувствительны к новостям по поводу возможного ужесточения внешних санкций. Это связано с их высокой уязвимостью в случае введения новых ограничительных мер. Некоторым негативом для них остается и недавнее известие о том, что прибыль отечественного банковского сектора за январь-июнь 2018 года сократилась на 17.66%. Кроме того, акции «Сбербанка» потеряли среднесрочную поддержку после состоявшегося в конце июня закрытия реестра акционеров для получения годовых дивидендов.

Среднесрочные покупки в обыкновенных акциях «Сбербанка» могут быть оправданы лишь после завершения текущей волны распродаж, когда станет понятно, что они сумели удержаться выше технически значимого уровня 200 руб. Что же касается привилегированных акций «Сбербанка», то можно присмотреться к покупкам по мере их приближения к отметке 170 руб. Это будет справедливо при условии, если они не пойдут ниже указанного уровня.

Существенно слабее рынка также торговались бумаги Алроса (ALRS RM, —4.14%), FIVE-гдр (FIVE RM, —3.91%), ММК ( MAGN RM, —3.73%), Мечел-ап ( MTLRP RM, —3.85%), ENPL-гдр (ENPL RM, —3.96%).

Акции Лукойл (LKOH RM, +0.81%) вновь сумели заметно повыситься в цене против падающего рынка на фоне выхода ряда значимых корпоративных новостей. Вчера стало известно о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, на котором ожидается одобрение решения о погашении 100.6 млн казначейских акций «Лукойла». Это соответствует 11.82% уставного капитала эмитента. Кроме того, нефтяная компания уже в ближайшее время планирует начать процедуру обратного выкупа собственных акций с открытого рынка.

Акции Северсталь (CHMF RM, +0.34%) также сумели избежать падения вместе с индексом МосБиржи на фоне публикации сильных финансовых результатов эмитента по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2018 года. Чистая квартальная прибыль металлургической компании увеличилась на 20.8% в сравнении с первым кварталом 2018 года. Кроме того, ее чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1.018 млрд

Среди значимых корпоративных событий минувшего дня стоит также отметить известие о том, что компания Новатэк (NVTK RM, —0.25%) успешно поставила первые партии сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» в Китай по Северному морскому пути. В будущем для перевозок по данному маршруту будет задействовано до 15 СПГ-танкеров ледового класса. Срок поставки морем по указанному маршруту составляет около 19 дней против 35 дней по традиционному морскому пути через Суэцкий канал и Малакский пролив.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение в пределах 0.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Контракты на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно понизился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.