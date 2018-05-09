МВД: Более 1 млн человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве

В столице на акцию «Бессмертный полк» пришли более 1 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Москве по состоянию на 18:00 более 1 млн россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сказал И. Волк.

Она добавила, что акция еще продолжается.