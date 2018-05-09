МВД: Более 1 млн человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве 

В столице на акцию «Бессмертный полк» пришли более 1 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Москве по состоянию на 18:00 более 1 млн россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сказал И. Волк.
Она добавила, что акция еще продолжается.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ходе акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 г. шествие «Бессмертный полк» объединило почти 8 млн человек по всей России. Число участников «Бессмертного полка» в столице превысило 750 тыс. человек.