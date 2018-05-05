Глава СПЧ призвал соблюдать закон на протестных акциях

"Михаил Федотов призвал… участников соблюдать законодательство и не провоцировать полицию , а сотрудников правоохранительных органов — проявлять сдержанность и обеспечивать общественный порядок, воздерживаясь от применения силы и произвольных задержаний", — говорится в сообщении.

Федотов отметил, что вариантов найти «взаимоприемлемое решение» между организаторами протестных акций и городскими властями было много. Он добавил, что «в создавшихся условиях остается лишь призывать к сдержанности и соблюдению закона».