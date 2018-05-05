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Глава СПЧ призвал соблюдать закон на протестных акциях
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Глава СПЧ призвал соблюдать закон на протестных акциях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал к соблюдению закона в ходе протестных акций 5 мая в Москве и других городах, сообщается на сайте СПЧ в субботу.
"Михаил Федотов призвал… участников соблюдать законодательство и не провоцировать полицию, а сотрудников правоохранительных органов — проявлять сдержанность и обеспечивать общественный порядок, воздерживаясь от применения силы и произвольных задержаний", — говорится в сообщении.
Федотов отметил, что вариантов найти «взаимоприемлемое решение» между организаторами протестных акций и городскими властями было много. Он добавил, что «в создавшихся условиях остается лишь призывать к сдержанности и соблюдению закона».
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