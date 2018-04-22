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Джордж Буш-старший почтил память своей жены в особых носках
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Джордж Буш-старший почтил память своей жены в особых носках 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экс-президент США Джордж Буш-старший надел на похороны супруги носки с изображением книг.
Бывший президент США Джордж Буш-старший появился на похоронах супруги Барбары в особенных носках — с рисунком в виде книг. Так он решил почтить память жены, поскольку она занималась развитием образования. Об этом сообщил представитель семьи экс-президента США Джим МакГрет.
«В честь своей жены 41-й президент США надел эту пару носков», — написал он в Twitter.
По его словам, Барбара Буш за 30 лет собрала более 110 млн долларов на образование.
«Чтобы почтить память своей жены, а также ее приверженность семейной грамотности, на которую она собрала более 110 миллионов долларов в течение более 30 лет, Джордж Буш-старший надел пару носков, украшенных книгами, на сегодняшнюю церемонию похорон бывшей первой леди Барбары Буш», — добавил представитель семьи.
Бывшая первая леди США Барбара Буш скончалась 18 апреля на 93-м году жизни.
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