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В Гагаринском районе провели акцию «Миллион деревьев»
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В Гагаринском районе провели акцию «Миллион деревьев» 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Сегодня, 21 апреля, стартовал 10-й юбилейный сезон акции «Миллион деревьев». На сайте «Активный гражданин» путем голосования москвичи выбрали дворы столицы, где должны быть высажены растения. В итоге победили 1902 двора, которые украсят почти 3 тысячи деревьев и 132 тысячи кустарников.
Сотрудники управы Гагаринского района поддержали акцию, приняв в ней непосредственное участие. Вместе с жителями района они сажали деревья на улицах столицы.
Отметим, что принять участие в акции пригласил горожан мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
«Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади нашего города. Но во многих дворах зелени, к сожалению, не хватает. Присоединяйтесь к акции «Миллион деревьев»», — написал мэр.
Информацию о дальнейших акциях москвичи могут найти в своей электронной почте и на досках объявлений у подъездов.
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