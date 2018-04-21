В Гагаринском районе провели акцию «Миллион деревьев»

Сегодня, 21 апреля, стартовал 10-й юбилейный сезон акции «Миллион деревьев». На сайте «Активный гражданин» путем голосования москвичи выбрали дворы столицы, где должны быть высажены растения. В итоге победили 1902 двора, которые украсят почти 3 тысячи деревьев и 132 тысячи кустарников.

Сотрудники управы Гагаринского района поддержали акцию, приняв в ней непосредственное участие. Вместе с жителями района они сажали деревья на улицах столицы.

Отметим, что принять участие в акции пригласил горожан мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади нашего города. Но во многих дворах зелени, к сожалению, не хватает. Присоединяйтесь к акции «Миллион деревьев»», — написал мэр.

Информацию о дальнейших акциях москвичи могут найти в своей электронной почте и на досках объявлений у подъездов.