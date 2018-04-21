С. Собянин пригласил москвичей принять участие в экологической акции «Миллион деревьев»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в экологической акции «Миллион деревьев». Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади нашего города. Но во многих дворах зелени, к сожалению, не хватает. Присоединяйтесь к акции «Миллион деревьев»», — написал мэр.

Акция «Миллион деревьев» — программа озеленения в столице, которая стартовала осенью 2013 г. по инициативе С. Собянина. В рамках акции уже высажено 90,4 тыс. деревьев и 1,9 млн кустарников.