Названы самые популярные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте» 

В «Тотальном диктанте» чаще всего москвичи писали с ошибками слова «чересчур», «струганый» и «палисадник», сообщила координатор акции в Москве Мария Ровинская.
Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было, объяснила она.
Кроме того, многие участники акции писали «струганные» вместо «струганые» и «полесадник» вместо «палисадник», сообщает РЕН ТВ.
Акция «Тотальный диктант» прошла в Москве 14 апреля. Автор текста — писательница Гузель Яхина.
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