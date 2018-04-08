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Псковская область заняла 73 место в рейтинге кредитоспособности российских регионов
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Псковская область заняла 73 место в рейтинге кредитоспособности российских регионов 

Псковская губерния 44 минуты назад
РИА «Рейтинг» подвёло итоги рейтинга кредитоспособности российских регионов по итогам 2017 года: Псковская области заняла в нём 73 место. При этом, по данным информагентства, индекс кредитоспособности региона вырос на 0,5 пункта — с 27,2 до 27,7 единиц. Ниже Псковской области расположились Забайкальский край, Карачаево-Черкессия, Еврейская автономная область, Мордовия, Курганская область, Костромская область, Калмыкия, Северная Осетия, Карелия, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкария. Эксперты информагентства отметили, что два региона России вообще не имеют госдолга — это Сахалинская область и Севастополь. Среди остальных регионов лидерами по индексу кредитоспособности стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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