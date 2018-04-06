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Экологическая акция по сбору отходов «Разделяй и используй» стартует в Москве 9 апреля
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Экологическая акция по сбору отходов «Разделяй и используй» стартует в Москве 9 апреля 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: Наш район Котловка
Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» пройдет в Москве с 9 по 22 апреля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«С 9 апреля по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы можно будет сдать отходы. Специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, 10 вузов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки», — говорится в сообщении.
В рамках акции на переработку можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл, стекло, оргтехнику. Кроме того, в рамках акции будет проходить конкурс среди московских школ: школы-победители, занявшие первые три места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получат награды.
Акция «Разделяй и используй» пройдет в Москве в шестой раз. За все время проведения в рамках акции было собрано и направлено на переработку более 72 тонн отходов.
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